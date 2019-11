Pugliese: necessario tavolo tecnico con Comune

Roma – “Sono felice di essere qui oggi e intendo impegnarmi in qualita’ di assessora perche’ si giunga ad una rapida risoluzione per Lucha y Siesta, auspicando assunzione di responsabilita’ da parte del Comune di Roma. La Casa delle donne Lucha y Siesta rappresenta un autentico polmone di vitalita’ e rispetto dei diritti, dell’autonomia e della liberta’ delle donne. Chiedo, a nome della Regione Lazio, l’apertura immediata di un tavolo di confronto con il Comune di Roma per individuare prima possibile una soluzione e riconoscere a Lucha y Siesta l’importante ruolo di presidio e riferimento per le donne di Roma e del Lazio”. Lo ha dichiarato Giovanna Pugliese, assessora al Turismo e alle Pari Opportunita’ della Regione Lazio, che questa mattina si e’ recata presso la casa delle donne Lucha y Siesta su cui grava la scadenza dei termini concessa dal giudice fallimentare di Atac per il distacco delle utenze.