Pulcini: finita l’epoca del degrado nel Parco Caduti Marcinelle

Roma – Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, è tornato a parlare alla cittadinanza delle condizioni del Parco Caduti Marcinelle, sito in via Galatea, zona la Rustica.

L’area verde, riqualificata e interessata negli ultimi due anni da molti interventi periodici di potatura, rappresenta una vittoria per l’Assessorato. Come spiegato, infatti, da Dario Pulcini, quando la maggioranza 5 Stelle si è insediata nel Municipio il parco versava in uno stato di completo abbandono: “Da quanto tempo al Parco Caduti di Marcinelle viene accostata la parola degrado?

Da oltre vent’anni nessuno si era occupato della cura e della manutenzione di questa area verde di 5 ettari nel quadrante est della città”. Non è la prima occasione nella quale l’Assessore ricorda alla cittadinanza la storia del parco, per ben due decenni non interessato da alcuna potatura e quindi con nessuno che si era occupato di controllare lo stato delle alberature presenti. Oltre agli alberi, versava in uno stato di abbandono tutta l’area verde con panchine rotte, elba alta non curata e sporcizia accumulata anche fuori dai cestini presenti.

Oggi, come testimoniano le foto, il quadro è completamente diverso. L’incuria presente è un lontano ricordo ed è stato ripristinato il decoro. Pulcini ha più volte ringraziato il Servizio Giardini per la collaborazione e il lavoro svolto. In queste ultime settimane sono state effettuate, infatti, delle potature sulle alberature presenti ed è stata effettuata la rimozione degli alberi e rami abbattuti insieme quindi a vari sfalci. Oltre che sul verde verticale si è intervenuti anche su quello orizzontale con una profonda pulizia.

Pulcini aveva già annunciato che, prossimamente, si procederà anche alla piantumazione di nuovi alberi endemici per garantire anche il ruolo eco sistemico dell’area verde, aspetto di solito poco trattato dalle precedenti amministrazioni. A tal proposito l’Assessore ha dichiarato: “Abbiamo ridato al parco dignità e decoro, rendendolo finalmente fruibile ai cittadini, a breve sistemeremo le panchine e, senza aspettare altri due decenni, pianteremo nuovi alberi per tutelare la sua funzione ecologica”.

Il parco è dedicato alle vittime della tragedia avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di Marcinelli in Belgio, dove morirono 262 persone di cui 136 italiani.

Un parco dignitoso in ricordo a persone che, con dignità, hanno perso la loro vita.