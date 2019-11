Pulcini replica a Comitato quartiere Tor Pignattara: Amministrazione non informata

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, fa delle precisazioni anche in merito ad una notizia, diffusa sulla stampa, dal Comitato di Quartiere Tor Pignattara su una presunta richiesta di destinare dei fondi per la piantumazione di alberi:”Partiamo con il dire che si tratta di un’ennesima realtà raccontata in maniera distorta.

Sull’iniziativa del Cda di dare 10mila euro al Comune per piantare nuovi alberi nel quartiere ci tengo subito a sottolineare che noi, come Amministrazione Municipale, non siamo mai stati interpellati, pur essendosi create varie occasioni per poterlo fare.

Abbiamo ricevuto, infatti, in Presidenza il Comitato di Quartiere che non ci hai mai informato su questa iniziativa. Per questo non può essere dichiarato che, come Giunta, non ci siamo interessati della questione in quanto, semplicemente, non siamo stati coinvolti.

Come Amministrazione ci siamo sempre mobilitati a favore di iniziative ecosostenibili e continueremo a farlo (come abbiamo sostenuto, recentemente, l’idea di piantare alberi in periferia con una raccolta fondi realizzata grazie ad un evento culturale).

A livello capitolino anche il Presidente della Commissione Ambiente del Campidoglio, Daniele Diaco, ha sottolineato

la volontà di supportare e coadiuvare il progetto per la messa a dimora di nuovi alberi, così come quello di seguire altri progetti espressione della volontà della cittadinanza. Diaco ha affermato:” Non c’è nessun motivo ostativo o alcun problema con le autorizzazioni”.

Il Comitato di quartiere dice di agire per il bene della cittadinanza, ma diffondendo notizie false o parziali non fa bene a nessuno.

Affronteremo sempre a viso aperto chi fa propaganda politica contro la nostra Amministrazione invece che pensare realmente a risolvere i problemi del territorio”.