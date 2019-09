PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia in campo per ripulire la Capitale

Roma – PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia al lavoro per ripulire la Capitale

Oggi, dopo aver dato il via all’iniziativa il 19 settembre con la pulizia dei giardini che circondano il Colosseo, i Giovani di Forza Italia si ritroveranno alle ore 17:00 in piazzale caduti della Montagnola per la seconda tappa di PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future, armati prima di tutto di buona volontà e senso civico, sarà l’occasione per ripulire un luogo denso di significato del VIII Municipio di Roma abbandonato al degrado e all’incuria dall’inefficiente Giunta 5 stelle. “Continua così – dichiara Simone Ghergo Coordinatore di Forza Italia Giovani Roma – il nostro tour del Movimento giovanile che vedrà una tappa simbolica in ogni Municipio di Roma. Oggi è una giornata importante per l’Ambiente, gli altri chiacchierano o manifestano in piazza, Noi agiamo con scope, rastrelli e tanto senso civico per fare qualcosa di buono per Roma.” Pieno sostegno all’iniziativa anche da Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina che nella gestione del partito nella Capitale punta soprattutto sui giovani: “Nel giorno del Fridays for Future tra le citta’ italiane dove si sta sfilando Roma deve dare l’esempio con azioni pratiche e i giovani di Forza Italia hanno una consapevolezza in più che li spinge ad agire in maniera decisa nei temi della pulizia, del decoro e della sostenibilità ambientale. Per migliorare la nostra qualità di vita l’impegno parte delle azioni quotidiane che prendono ispirazione dai nostri programmi sia politici che amministrativi per la Città.