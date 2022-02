Pums, ok odg maggioranza: rinviata decisione su Grab dentro Villa Ada

Roma – “Nelle more dell’approvazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile il consiglio comunale ha approvato oggi un ordine del giorno per rimandare le valutazioni sul passaggio del Grab all’interno di Villa Ada, effettuandolo in sede di progettazione, tenendo conto delle contrarietà espresse dal II Municipio e da molte associazioni del territorio e di modificare l’opera in fase di conferenza dei servizi attraverso un percorso partecipato”. Così in un comunicato i consiglieri capitolini del Partito Democratico, della Lista Civica Gualtieri, di Roma Futura, di Sinistra Civica Ecologista e di Demos.

“Abbiamo ascoltato il parere del II municipio che con una direttiva della giunta del 18 agosto 2021 aveva espresso la contrarietà al passaggio del Grab dentro Villa Ada, per il timore che questo passaggio non fosse conforme ai vincoli presenti nella villa e che lo stesso possa alterare l’ecosistema presente- spiegano i consiglieri- in questi anni purtroppo sulle ciclabili la passata amministrazione ha spesso realizzato degli obbrobri che hanno ingenerato giusti timori nella cittadinanza.”

“Noi siamo convinti che sapremo realizzare l’importante progetto del grande raccordo anulare delle bici, prestando la massima attenzione all’ambiente e all’ascolto dei territori”, concludono. (Agenzia Dire)