Quadraro: Raggi illustra prime immagini isola ambientale

Roma – “Un’isola ambientale per il Quadraro Vecchio, nella zona sud-est della nostra citta’, con spazi recuperati, riqualificati e strade libere da traffico e auto in doppia fila. Ecco quello che vogliamo realizzare in quest’area periferica di Roma. Il piano prevede attraversamenti pedonali rialzati, nuovi marciapiedi, strade piu’ sicure e accessibili anche per chi si sposta sui mezzi pubblici”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.

“Porteremo avanti questo progetto attraverso un costante confronto con il territorio, in base alle richieste e alle necessita’ di chi vive tutti i giorni questi luoghi, residenti che chiedono piu’ decoro e interventi di riqualificazione per il proprio quartiere- ha aggiunto- La creazione di isole ambientali, nuove aree pedonali e zone 30 fa parte della nostra idea di mobilita’ sostenibile che stiamo promuovendo in citta’ attraverso progetti mirati, dal centro alla periferia”.