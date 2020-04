Quadrini: per studenti necessaria proroga abbonamenti

Roma – “A causa dell’emergenza Coronavirus, migliaia di pendolari Cotral, studenti e viaggiatori della provincia di Frosinone, sono costretti a casa e inevitabilmente, non stanno sfruttando l’abbonamento acquistato per viaggiare su autobus. È auspicabile che venga emanata una specifica norma valida a livello provinciale, ma anche regionale e in particolare che si stabilisca il prolungamento degli abbonamenti per la parte residua di validita’, che potra’ essere usufruita a decorrere dal termine delle misure di limitazione della circolazione delle persone. È anche auspicabile che una decisione generale venga presa prevedendo il rimborso automatico, senza lasciare al singolo la richiesta di risarcimento”. Lo dice Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e commissario della XV Comunita’ Montana del Lazio. Quadrini chiede “a Cotral la possibilita’ di prorogare la scadenza degli abbonamenti mensili ed annuali per il tempo in cui non si e’ usufruito nel periodo dell’emergenza dovuta al Covid-19. Tale richiesta soprattutto per andare incontro alle esigenze di tutti gli studenti che sono a casa, a causa della chiusura delle scuole”.