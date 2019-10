Roma – La Caritas diocesana di Roma domani compiera’ 40 anni, un anniversario che verra’ celebrato con una messa nella Basilica di San Giovanni.

Per l’occasione, stamattina la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dal direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, ha visitato la Cittadella della Carita’ ‘Santa Giacinta’ di via Casilina Vecchia.

Nella struttura, la prima cittadina e’ entrata a salutare gli ospiti del centro di accoglienza, che le hanno regalato un cuore realizzato con la pasta di sale e il numero ’40’ scritto su, per poi recarsi all’Emporio della solidarieta’ e nelle parti dedicate alle cure odontoiatriche, alla formazione e alla alfabetizzazione informatica.

“Abbiamo fatto questa visita anche per avere una panoramica dei servizi che la Caritas offre alla citta’ per le persone piu’ fragili e le marginalita’”, ha detto Raggi. Spiegando che “noi da sempre come amministrazione capitolina lavoriamo con la Caritas, quello che sicuramente dobbiamo migliorare e’ cercare di metterci ancora piu’ in rete per massimizzare le offerte per le fragilita’. E anzi proprio oggi, durante questa passeggiata, ci sono venute delle idee su cui ora lavoreremo”.

“Ringraziamo la sindaca per la sua visita in occasione del 40esimo anniversario della Caritas Diocesana, che ricordo celebriamo proprio domani con una messa a San Giovanni con il cardinal vicario”, ha commentato don Benoni Ambarus. “Grazie alla sindaca per la collaborazione, la speranza e’ quella di migliorare sempre sia nelle collaborazioni sia ciascuno di noi nel proprio servizio. Siamo contenti di poter dare il contributo della comunita’ ecclesiale di Roma per rendere questa citta’ migliore ogni giorno, credendo nelle persone e valorizzandole a partire dalle loro stesse fragilita’. Di questo si tratta: recuperare le fragilita’ e trasformarle in ricchezza”, ha concluso il direttore della Caritas capitolina.