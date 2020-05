Quartiere Giardino, Bordoni: servizio trasporto pubblico va ampliato

Roma – “Una nuova mobilita’ sostenibile per il quartiere Giardino di Roma. Il comitato di quartiere e i residenti chiedono a gran voce di essere ascoltati. Nel X Municipio una deviazione alla linea Atac 709 in via di Malafede potrebbe rappresentare un collegamento diretto con la Metro B Eur Fermi e quindi con il resto della Citta’. I residenti di Giardino di Roma sono esausti, da anni denunciano le corse insufficienti e le lunghissime attese e con una nuova fermata in via Massimo Troisi si agevolerebbe un bacino di utenza notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Questa situazione andra’ peggiorando quando riapriranno scuole e uffici.”

“Siamo intervenuti piu’ volte sul potenziamento della linea 709 senza ricevere risposte adeguate. Per questo, attraverso una interrogazione e una richiesta di una Commissione Mobilita’, ho di nuovo posto il problema all’attenzione dell’Amministrazione nella speranza che si possa intervenire. Ci aspettiamo che si proceda a lavorare per garantire, tramite Atac, un servizio migliore ai residenti di Giardino di Roma”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.

Interviene anche Giancarlo Laino, della segreteria particolare del gruppo capitolino e residente del Quartiere: “Un miglioramento del servizio pubblico e’ una necessita’ per la mobilita’ del quartiere in affanno da anni visti i soprattutto pochi servizi su cui i cittadini possono fare affidamento. Il Comune continua a non tener conto dei reali fabbisogni che provengono dal territorio e dalla popolazione residente. Cogliamo l’occasione per appellarci al Governo della Citta’ per chiedere meno annunci e piu’ risposte concrete”.