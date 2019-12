Questura inaugura nuovo reparto Volanti in via Alvari

Roma – Con la partenza delle prime ‘pantere’, da oggi Roma ha un nuovo polo per le volanti della Polizia di Stato, in via Alvari, nella zona Tor Cervara, nel quadrante sud-est della Capitale. Una rimodulazione organizzativa che porta a due i luoghi da cui le auto di pattuglia partiranno per presidiare il territorio romano, fornendo logisticamente alla Polizia un’alternativa alla caserma di via Guido Reni, a Roma nord, da dove fino a oggi, tutte le pattuglie in servizio dovevano partire e fare rientro, con tempi di percorrenza a volte proibitivi. Il nuovo polo delle Volanti e’ attiguo al complesso di via Magnasco, sede dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma.

L’inaugurazione del secondo polo del Reparto Volanti, rientra nel piu’ ampio progetto di rimodulazione dell’intero sistema di controllo del territorio e l’adozione di innovativi e piu’ efficaci modelli operativi, per elevare gli standard di sicurezza sul territorio. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, il Procuratore capo facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, il Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, il Questore di Roma, Carmine Esposito, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, Francesco Gargaro e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.