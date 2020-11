Questura: possibili transenne in via centrali dello shopping

Roma – Accessi contingentati nelle principali via dello shopping di Roma, come Via del Corso e via Cola di Rienzo, e pattuglie delle forze dell’ordine anti-assembramento nei parchi della Capitale e sul litorale di Ostia. Queste le principali decisioni prese dal tavolo tecnico che si e’ svolto nel pomeriggio in Questura a Roma in vista del prossimo fine settimana.

L’incontro sotto il coordinamento del Questore, Carmine Esposito, ha visto l’analisi di alcune misure volte a limitare le presenze nei principali luoghi di aggregazione della Capitale, cosi’ come stabilito ieri in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza che domani tornera’ a riunirsi per valutere le scelte, e salvo integrazioni, le rendera’ definitive di concerto con gli altri attori della sicurezza di Roma.

Le transenne o misure simili, volte al controllo degli ingressi, potrebbero dunque comparire nelle vie del centro di Roma, allo scopo di evitare che si ripropongano situazioni di assembramento come accaduto nello scorso weekend. Al momento, secondo quanto trapela, non sarebbero state prese decisioni su una possibile chiusura degli accessi alle spiagge.