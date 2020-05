Questura: stasera e domani mille agenti in strada contro assembramenti

Roma – Pattuglie antiassembramento, a piedi e in auto, nelle principali piazze e luoghi della movida di Roma, per un totale di circa 1.000 agenti di Polizia. È questo il piano della Questura per il primo weekend della fase 2, che consente il ritorno in pub, locali e ristoranti. Circa 500 agenti saranno in strada gia’ stasera e altrettanti tra sabato e domenica. Principali luoghi sorvegliati piazza Navona, Monti, Trastevere, Campo de’ Fiori ma anche altre piazze e vie del Centro e della periferia. Scopo specifico delle pattuglie quello di controllare il rispetto delle normative anti-Covid, e in particolare la formazione di gruppi e assembramenti.