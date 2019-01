Quirinale: lunedì festa del tricolore, cambio della guardia e concerto

Roma – Lunedi’ 7 gennaio 2019, Festa del Tricolore, si svolgera’ con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguira’ i seguenti brani: G. Massetti: Cavalleria. M. Conzatti: Diana. A. Von Leonhardt: Principe Eugenio. A. Moretti: Gruppo Squadroni. V. Borgia: Fanfara Solenne. E. Elgar: Pump and Circostance. F. Tassinari/A. Moretti:Equitum Patronus. F. Tassinari/A. Moretti:Opening. F. Tassinari/A. Moretti: Esibizioni Equestri. F. Tassinari/A. Moretti:Inno al 4° Reggimento. G. Mameli: Canto degli Italiani. V. Borgia: On Horseback. D. Di Martino: Verona; A. Lancioni: Gloriosa. (