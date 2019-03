R.Mussolini: a Roma non funziona niente, Raggi dia dimissioni

Roma – “Le ripetute vicissitudini giudiziarie nelle quali e’ coinvolta la Giunta a cinque stelle non possono certo essere ignorate dai romani. Tuttavia credo che ai loro occhi siano altrettanto gravi i risultati del malgoverno grillino: servizi che non funzionano, fermate della metropolitana chiuse ormai da mesi, autobus che prendono fuoco, rifiuti che invadono la citta’. Roma e’ al collasso, con strade ridotte a un colabrodo, alberi che crollano alla prima folata di vento, parchi che hanno assunto le sembianze di una giungla”. Cosi’ in una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica ‘Con Giorgia’ e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.

“Nella Capitale non c’e’ una cosa che funzioni. E mentre i cittadini sono quotidianamente costretti ad affrontare i disastri prodotti dalla Giunta, la sindaca non trova di meglio che inscenare la consueta pantomima, aggrappandosi a stantii richiami al passato e dando la colpa a ipotetici complotti. È arrivato il momento che la Raggi faccia una seria assunzione di responsabilita’ e lasci che i suoi concittadini tornino a decidere nuovamente da chi farsi amministrare. Lei che ha fatto dell’onesta’ la propria bandiera, trovi il coraggio di mettere da parte l’ostinazione e l’arroganza di chi tiene solo a recitare la propria parte piuttosto che al bene della citta’”, conclude Mussolini.