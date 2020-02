Municipio IX, R.Mussolini-Carabella: lavori palazzi Ater cominciano

Roma – “Poche parole, tanti fatti. E’ stato operando in questo modo che siamo riusciti a raggiungere un risultato davvero importante per le 240 famiglie che abitano le palazzine Ater di Viale Caduti della Resistenza a Spinaceto. Fino ad oggi, infatti, nonostante abbiano piu’ volte presentato reclami documentati perche’ esasperati dalla situazione in cui versano gli edifici, non avevano ricevuto altro che promesse e tentativi di rabbonimento. Morale della favola: erano rimasti ad abitare in appartamenti fatiscenti e malsani dove a farla da padrone sono infiltrazioni, umidita’ e muffe. Tra qualche mese, pero’, cambiera’ tutto. E’ gia’ dato stato mandato, infatti, e a giugno dovrebbero iniziare i lavori per il rifacimento della guaina e della pavimentazione del tetto.”

“Questo significa che queste persone, in molti casi anziani e disabili, potranno finalmente abitare in una casa dove non piove. I sopralluoghi sono gia’ iniziati da qualche settimana. Adesso si tratta solo di aspettare l’arrivo della bella stagione per vedere all’opera le squadre. Noi continueremo, dunque, a vigilare affinche’ questo avvenga senza perdere di vista il nostro obiettivo: dare a tutte le persone la possibilita’ di vivere in ambienti dignitosi. E’ per questo che la nostra battaglia a fianco di questa gente prosegue”. A dichiararlo Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Simone Carabella, dirigente FdI.