R.Mussolini: cimiteri in degrado, M5S manca di rispetto a morti

Roma – “Il cimitero Flaminio e’ nella morsa del degrado e dell’abbandono, al punto che recarvisi per far visita a un proprio caro equivale ad affrontare una discesa agli inferi ancora piu’ faticosa per la scarsa manutenzione di questi luoghi. A pareti ricoperte di muffa e corridoi pieni di guano o pozzanghere si aggiungono lapidi cadute a terra e ridotte in mille pezzi, tombe ostaggio di rovi ed erbacce, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua a causa delle quali sono esposti a rischio crollo alcuni edifici, chiusi al pubblico ormai da quasi un anno.”

“E’ una vergogna: la sindaca e’ al corrente della situazione nella quale versa questo come altri cimiteri capitolini, eppure non fa nulla per rendere queste strutture adeguate alla funzione che rivestono e che non e’ solo quella di accogliere chi ci lascia, ma anche permettere a chi resta di rimanere in contatto coi propri cari ed elaborare il dolore dovuto alla loro scomparsa.”

“Proprio per questo motivo nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione ex articolo 105: voglio sapere se e con quali modalita’ la Raggi intende intervenire per risolvere le problematiche presenti e ristabilire, una volta per tutte, il decoro nel rispetto dei nostri defunti oltre che rispristinare la sicurezza per chi si reca a trovarli”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.