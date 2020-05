R.Mussolini: domani a flash mob in Campidoglio con addette mense

Roma – “Domani, dalle 11.30, saro’ in Piazza del Campidoglio al fianco dei cuochi e degli addetti alle mense scolastiche della nostra citta’ per una manifestazione di protesta statica che punta a mettere nuovamente in evidenza la situazione difficile e al limite dell’emergenza che queste persone e le loro famiglie stanno vivendo. Gia’ nelle scorse settimane, ho chiesto, con la massima urgenza, la convocazione di una commissione Trasparenza che spero possa accendere un faro sulla questione e dare subito risposte concrete. Non c’e’ piu’ tempo da perdere. Solo attivandosi con immediatezza si puo’ scongiurare una catastrofe”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.