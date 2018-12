R.Mussolini: fino a mio intervento silenzio su ciclabile Tuscolana

Roma – “Si riduce la consolare della Tuscolana per una pista ciclabile. Centinaia di migliaia di utenti che quotidianamente transitano per questa strada dalle prossime settimane saranno coinvolti nel non sense di questa Amministrazione, tanto arrogante quanto inconcludente. Il suo principio? Se restringo le strade, passano piu’ automobili”.

“Fino a oggi tutti in silenzio, nessuno si e’ lamentato. Ad eccezione, ovviamente, dei diversi comitati locali che, da subito, hanno denunciato quanto stesse accadendo. Soltanto ora, dopo che la sottoscritta ha dovuto richiedere la convocazione di ben due commissioni sull’argomento- l’ultima delle quali, appunto, con tanto di sopralluogo, il 7 dicembre prossimo- sono usciti tutti allo scoperto”.

“Bene cosi’: vuol dire che il mio lavoro e’ apprezzato anche dagli altri”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di RomaCapitale.