R.Mussolini: intervenire per eliminare emergenza topi in alcuni istituti scolastici Roma

Roma – «Occorre provvedere quanto prima a una seria e programmata attività di disinfestazione e derattizzazione per eliminare in maniera definitiva l’emergenza topi attualmente presente in alcuni istituti scolastici della nostra città. Questi animali, infatti, sono particolarmente dannosi per la salute di tutti noi, e in particolar modo per quella dei più piccoli, e non è assolutamente pensabile che l’amministrazione a cinque stelle prenda sotto gamba la situazione.

Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione ai sensi dell’art. 105. Adesso aspetto che mi venga data una risposta: voglio sapere cosa si intende fare per risolvere, una volta per tutte, questo problema.

Sono tanti, troppi gli edifici invasi da roditori e blatte per le scarse condizioni igienico-sanitarie in cui versano le strutture. L’ultimo caso, in ordine di tempo, si è verificato qualche giorno fa alla materna Titina De Filippo di Fidene. Qui, ad avvisare i genitori della presenza dei roditori, un cartello all’ingresso. E che dire della disinfestazione fatta depositando esche avvelenate mentre i bambini erano all’interno della scuola? Quest’amministrazione continua ad agire in maniera superficiale e incauta. E lo fa anche quando si tratta dei più piccoli».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.