R.Mussolini: mie denunce su degrado parco Largo Loriedo non hanno mai ricevuto risposta

Roma – “Sono passati piu’ di otto mesi da quando ho presentato un’interrogazione scritta per denunciare la grave situazione di incuria e degrado nella quale gia’ da tempo versava il parco di Largo Loriedo a Colli Aniene, ma dalla Sindaca e dalla giunta non e’ mai arrivata alcuna risposta. In quell’occasione avevo anche chiesto una verifica dello stato dei luoghi e sollecitato la pianificazione di interventi di pulizia, la messa in sicurezza delle alberature, la potatura del verde e addirittura il restauro delle opere murarie presenti” -ha spiegato in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.

“Il tutto per scongiurare il verificarsi di uno stato crescente di abbandono e restituire alla cittadinanza un parco fruibile, che, invece, purtroppo oggi e’ l’ennesima area abbandonata a se’ stessa e alle sterpaglie. Se la Sindaca non sa amministrare il verde pubblico, faccia almeno tesoro di quanto le viene segnalato” – ha infine concluso-.