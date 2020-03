R.Mussolini: ora collaborazione e risposte unitarie

Roma – “Siamo in un momento in cui serve una risposta unitaria alla citta’, pur mantenendo ognuno i propri ruoli: quando l’opposizione mette in campo delle idee bisogna ascoltarle, e tutti noi abbiamo dimostrato di poter mettere in campo proposte e grande collaborazione”. Lo ha detto la capogruppo della lista civica Con Giorgia, Rachele Mussolini, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.