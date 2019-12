R.Mussolini: per stazione metro Barberini 260 giorni di passione

Roma – “Un paese civile non merita questa agonia, 9 mesi di gestazione non sono bastati a far ripartire una delle fermate del centro di Roma. Ormai il Natale e’ alle porte ed a subire questo disagio sono gli operatori commerciali, i cittadini, e i turisti sbigottiti”.

“Gli annunci ripetuti, e mai mantenuti, di riaperture hanno ulteriormente complicato il quadro di incertezza. Piu’ volte ci siamo occupati di questa situazione senza avere risposte. Nei prossimi giorni faro’ una mia personale testimonianza di vicinanza agli operatori del luogo e visitero’ gli uffici preposti per avere notizie certe sui tempi di riapertura”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, Consigliere Capitolino lista civica “Con Giorgia”.