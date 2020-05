R.Mussolini-Pietropaolo: subito politiche assistenza e integrazione disabili

Roma – “Roma e’ maglia nera anche nei servizi di assistenza alle persone disabili, persone che dovrebbero essere considerate parte attiva della nostra citta’ e che invece vengono lasciate ai margini e ignorate. E’ una vergogna: la Capitale e’ tra le ultime della classe in materia di spesa sociale sui servizi riabilitativi e socio-sanitari integrati sui quali possono contare i disabili. E la cosa e’ oltremodo grave perche’ i nuclei familiari, al cui interno e’ presente una persona con disabilita’, presentano bisogni maggiori rispetto agli altri. Tanto l’offerta di servizi quanto le strategie adottate per promuovere l’integrazione sociale delle persone con disabilita’ sono pari a zero.”

“Questo comporta che, inevitabilmente, il modello assistenzialistico rimanga sempre fortemente incentrato sulle famiglie, che ricevono implicitamente il mandato di provvedere autonomamente ai bisogni di queste persone senza avere la possibilita’ di potersi appoggiare a strutture e servizi specializzati. In questo modo non si riconoscera’ mai il giusto valore alle persone diversamente abili, non le si rendera’ mai autonome, non gli si garantira’ mai loro la possibilita’ di integrarsi a livello sociale.”

“Ma non e’ tutto anche i servizi sanitari e socio-sanitari offerti dalle Asl non riescono a coprire la domanda: e’ bassissimo, infatti, numero di ore medie annue di assistenza domiciliare integrata e la disponibilita’ di strutture residenziali e semiresidenziali per l’assistenza e per i servizi offerti. E’ ora di voltare pagina. Una citta’ come Roma non puo’ permettersi di lasciare indietro nessuno”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Monica Pietropaolo, Circolo Giorgia Meloni V Municipio.