R.Mussolini: presentata interrogazione, allarme siringhe a parco Baldoni

Roma – “Rifiuti e bottiglie rotte cosi’ come i tanti sbandati che vi circolano non bastano. Nei parchi della Capitale, ormai, e’ scattato anche l’allarme siringhe, un pericolo ancora piu’ impellente se l’area e’ frequentata, in maniera assidua, dai bambini. L’ultimo appello, ma solo in ordine di tempo, e’ quello arrivato dalla mamme del quartiere Trieste e riguarda il Parco Baldoni a Villa Chigi. Quest’area verde presenta diversi problemi di sicurezza, visto che e’ una sorta di zona franca e rimane aperta anche la notte con tutte le conseguenze del caso. Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione ex articolo 105 affinche’ questa amministrazione provveda immediatamente a bonificare il parco Don Baldoni, oltre che a ripristinare la sicurezza dell’intera area. Urge farlo subito, prima che la situazione degeneri ulteriormente e qualcuno, magari, possa addirittura finire per farsi male”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.