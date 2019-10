R.Mussolini: presentata istanza per abbattimento barriere architettoniche, disabili hanno difficoltà ad accedere a parco archeologico

Roma – Arrivano le parole di Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, in merito alle difficoltà di accesso per i disabili al parco di Ostia Antica:

“L’intero percorso che va dalla Stazione di Ostia Antica fino all’area archeologica degli scavi è costellato di barriere architettoniche e, pertanto, completamente inaccessibile ai disabili. L’ascensore per il cambio banchina è chiuso da tempo e non permette l’uscita alle persone con mobilità ridotta provenienti da Roma. Malfunzionamenti continuano a presentarsi di continuo anche nelle altre stazioni relativamente ad ascensori e servizi igienici. Questi ultimi dovrebbero essere garantiti per legge, ma in realtà spesso non sono neanche agibili.

Tutto questo è da terzo mondo, vergognoso almeno quanto la beffa rappresentata dall’iniziativa “Enjoy Ostia Antica”, che invita le persone con disabilità motoria a visitare gli scavi ben sapendo che è a dir poco impossibile per chi è costretto a vivere su una carrozzina.

Nei prossimi giorni mi recherò sul posto per valutare di persona l’effettivo disagio. Intanto ho presentato un’interrogazione alla Sindaca. Ritengo indispensabile un sopralluogo immediato da parte del Disability Manager e degli uffici competenti che permetta di abbattere quanto prima le barriere architettoniche presenti e garantire a tutti la percorribilità del tratto che va dalla stazione ferroviaria al parco archeologico. La mobilità è un diritto di tutti. Nessuno escluso”.