R.Mussolini: riassumere fallimento ambientale 5S difficile quanto risolverlo

Roma – “Una gestione fallimentare dell’azienda, aggravata da errori macroscopici e ripetuti nel tempo, un assessore troppo garantista e incapace di impartire le giuste direttive ad Ama, un bilancio aziendale estremamente critico, le cui ripercussioni nefaste potrebbero riversarsi anche su quello di Roma Capitale. Roma e’ sempre piu’ sporca e farlo notare in Aula equivale a farsi cacciare dal Consiglio. Riassumere il fallimento ambientale a cinque stelle e’ complicato almeno quanto risolverlo”.

“La citta’ e’ immersa in una sporcizia da record, in cui gli unici a fare festa sono topi, cinghiali e gabbiani; l’aria e’ irrespirabile; scuole, ospedali, centri commerciali e parchi pubblici sono circondati da montagne di rifiuti; la salute dei cittadini e dell’ambiente e’ in serio pericolo e l’immagine della Capitale agli occhi degli italiani e degli stranieri e’ seriamente compromessa, con ripercussioni negative anche sull’industria del turismo. Il cosiddetto governo del cambiamento dia un segnale inequivocabile di serieta’: chi ha causato questo disastro e’ facilmente individuabile e non puo’ pensare di farla franca”.

“L’Assessore Montanari e l’Amministratore Delegato di Ama si dimettano, ma forse Grillo non vuole. Allora forse si’ che poi potrebbe iniziare a soffiare il vento del cambiamento. Per ora l’unico vento che si sente e’ il putrido olezzo della spazzatura”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.