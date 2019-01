R.Mussolini: Roma sempre più pericolosa, non si fa nulla per proteggerla

Roma – “Ho appena letto su alcuni organi di stampa notizie in merito alla sparatoria avvenuta questa mattina poco dopo le 9 in zona Magliana. Pensare che il far west di oggi si sia verificato a pochi metri di distanza da un asilo nido dove ogni giorno le famiglie accompagnano i propri figli e’ davvero agghiacciante”.

“Spaccio, rapine, stupri, omicidi sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Sono molte le zone della citta’ diventate ostaggio di illegalita’ e degrado. Il dato di fatto e’ sotto gli occhi di tutti: Roma e’ sempre meno sicura eppure non si sta facendo nulla per proteggerla. Siamo ormai arrivati a un punto di non ritorno: prevenzione e contrasto della criminalita’ diffusa e di qualsiasi forma di illegalita’ vanno messe in campo subito”.

“Prima che diventi davvero troppo tardi”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.