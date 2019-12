R.Mussolini: Roma in tilt dopo mezza giornata di pioggia

Roma – “Nell’era grillina un’ora di pioggia e qualche raffica di vento riesce a mettere in ginocchio un’intera citta’. Non c’e’ che dire, se non che i romani da chi, durante la precedente consiliatura, li invitava a fare uso del canotto per andare a lavoro o rientrare a casa, si aspettavano di sicuro risultati ben diversi da quelli visti anche ieri pomeriggio. Strade e piazze ridotte a piscine faraoniche, stazioni della metropolitane allagate o chiuse perche’ impraticabili, macchine e autobus bloccati e impossibilitati a proseguire il servizio. Uno scenario apocalittico, inevitabile in una citta’ in cui tombini e caditoie sono tappati e non consentono alla pioggia di defluire in tempo.”

“Proprio il mese scorso, dopo una giornata nel corso della quale la citta’ era stata letteralmente assediata dal maltempo, avevo evidenziato questa criticita’ presentando un’interrogazione urgente a Sindaca e assessore competente. Volevo conoscere la tempistica e le modalita’ con le quali si intendeva affrontare pulizia e disostruzione di tombini, chiusini e caditoie, e avevo chiesto di mettere in atto un piano serio ed efficiente per il recupero funzionale del territorio.”

“Inutile dire che non ho ricevuto alcuna risposta. Adesso ne conosco il motivo: il piano caditoie del Campidoglio a cinque stelle, annunciato piu’ di due anni fa sul blog di Grillo come uno dei ’43 successi piu’ importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di governo’, e’ l’ennesimo flop dell’amministrazione Raggi”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.