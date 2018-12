R.Mussolini: Salvini non dica più nulla, buche a Roma le pagano cittadini

Roma – “Basta spot. La stretta su multe, l’aumento della tassa di soggiorno ed altre imposte per i cittadini per poter riparare le buche delle strade di Roma e’ notizia di oggi apparsa sui giornali. Cosi’ mentre i cittadini romani saranno ancora chiamati a pagare di tasca propria i danni dell’ amministrazione pentastellata, dal Governo si continua il gioco, poco simpatico, degli annunci. Continua il consigliere capitolino Rachele Mussolini”.

“Ora tocca di nuovo a Salvini che, solo qualche mese fa non vedeva buche per Roma, al pari di Grillo, ora d’improvviso e’ divenuto il paladino della restaurazione delle vie della capitale. Siamo al solito spot? Ritireremo le concessioni ad Autostrade Spa! Vi ricordate? Daremo un tetto ai terremotati entro settembre! Vi ricordate? Sapete piu’ qualcosa? Reclamo per Roma una maggiore serieta’, interventi condivisi con la citta’ e non con Grillo e la Raggi e la loro Srl. Hanno dimostrato incapacita’ ed inadeguatezza”.

“Do anche un suggerimento a Salvini: i danni provocati dalla mancata manutenzione della viabilita’, del verde e delle alberature li stanno gia’ pagando i romani, in termini economici e di salute, non dica piu’ nulla, faccia qualcosa di importante, se Di Maio glielo lasciasse fare”. Cosi’ in una nota Rachele Mussolini consigliere capitolino della Lista civica Con Giorgia.