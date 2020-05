R.Mussolini: su strisce blu è dichiarazione guerra a cittadini

Roma – “Con 14 voti a favore e 25 contrari l’aula Giulio Cesare ha bocciato senza appello la mozione proposta da FdI per il ripristino della gratuita’ delle strisce blu e la proroga della scadenza delle tessere annuali del trasporto pubblico locale. Avevamo chiesto che la Sindaca, con una nuova ordinanza, sospendesse fino al 31 maggio la tariffazione su tutti i posti auto del territorio cittadino, ma evidentemente i cinque stelle sono piu’ interessati a fare entrare soldi nelle casse del Campidoglio che a garantire la salute dei romani. Di fatto sembrerebbe essere un’estorsione in piena regola.”

“L’emergenza sanitaria da coronavirus non e’ ancora debellata, il rischio contagi rimane ancora considerevole e i grillini, invece che favorire lo spostamento con il mezzo privato, fanno di tutto pur di boicottarlo. Ma la Raggi lo sa che, anche in questi giorni, tanti romani sono stati costretti a spostarsi per motivi familiari o lavorativi e che mantenere le distanze di sicurezza indispensabili a tutelarsi e tutelare gli altri e’ un’impresa pressoche’ impossibile? Da oggi e’ guerra aperta: chi non ama questa citta’, e’ un suo nemico”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.