Raccordo, Anas: restringimento carreggiata uscita Cassia

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è provvisoriamente chiusa la corsia di sorpasso della carreggiata esterna in prossimità dell’uscita n. 3 “Cassia” (km 13,400) per consentire gli interventi di riparazione di un giunto di dilatazione del viadotto “Crescenza”.

Il traffico è consentito sulle corsie di marcia e centrale.

Il personale Anas è intervenuto sul posto la gestione e il ripristino della transitabilità nel più breve tempo possibile.

