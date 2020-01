Raccordo, traffico intenso per due incidenti: sette i veicoli coinvolti

Roma – Traffico molto intenso sul Grande Raccordo Anulare di Roma per due incidenti. Uno, avvenuto in carreggiata esterna, ha coinvolto 5 veicoli. Al momento si transita solo sulla corsia di marcia lenta e ci sono code da Casalotti alla Flaminia. L’altro, in carreggiata interna, e’ un tamponamento tra due auto sulla corsia di sorpasso. Al momento ci sono code dalla Diramazione Roma Sud all’Ardeatina. Lo ha comunicato Astral Infomobilita’.