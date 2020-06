Roma – A causa di un veicolo in fiamme, e’ provvisoriamente chiusa, in carreggiata interna la galleria “Appia” del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimita’ dell’incidente. Lo scrive in una nota Anas.