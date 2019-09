Rachele Mussolini: solidarietà ad autisti, Assessore intervenga su violenza

Roma – «Vorrei rinnovare la mia solidarietà ai lavoratori del trasporto pubblico locale, vittime dell’ennesima aggressione perpetrata ai loro danni, la terza nel giro di 24 ore.

Mentre la Sindaca, impegnata nel rimpastone di Giunta e nei giri di poltrone, rimpiazza l’assessore Meleo, promuovendo al suo posto il raggiano di ferrro Pietro Calabrese, la mobilità cittadina continua ad affondare nell’emergenza più totale e a registrare un’escalation di violenza preoccupante alla quale va messo immediatamente un freno.

Gli episodi di questi giorni non sono, purtroppo, i primi e, con buona probabilità, potrebbero non essere gli ultimi. Siamo stanchi di assistere impotenti a queste violenze, reiterate e sempre più allarmanti. Mi auguro che, come primo atto, il neo assessore voglia affrontare l’emergenza sicurezza con i fatti, prendendo provvedimenti prima che la situazione scappi di mano più di quanto non sia già avvenuto fino ad oggi».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Giancarlo Righini, consigliere regionale di FdI.