Radicali: Raggi deve intervenire, in migliaia senza casa

Roma – “In un momento cosi’ difficile per il paese, in cui la diffusione del coronavirus impone a tutti lo sforzo di non uscire di casa se non per estrema necessita’, non possiamo dimenticare chi e’ in una situazione di poverta’ assoluta e chi una casa non ce l’ha”. Cosi’ in una nota Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma.

“A Roma vivono migliaia di persone in emergenza abitativa- prosegue la nota- per le quali l’isolamento in una vera e propria abitazione e’ impossibile: parliamo dei circa 8 mila senzatetto, dei 6 mila abitanti dei ‘campi rom’ e delle persone accampate negli insediamenti informali o nelle occupazioni non censite.”

“Ci uniamo alle altre associazioni per chiedere alla sindaca Raggi di occuparsi di queste persone che gia’, in una situazione ordinaria, sono costrette a vivere in condizioni di estrema precarieta’ e disagio e che in questo momento rischiano di pagare a caro prezzo la disinformazione. Chiediamo venga messo in atto un piano d’azione che consenta di fornire loro assistenza materiale, innanzitutto garantendo il vitto e i servizi alla persona senza che vi sia rischio di contagio. Per il bene di tutti, e perche’ nessuno venga lasciato indietro in questa emergenza collettiva”.