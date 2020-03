Radicali: Raggi imbarazzante, servono risposte serie

Roma – “In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, il video messaggio lanciato ieri dalla sindaca sulle sue pagine social e’ arrivato ai cittadini come un’autentica presa in giro. Lungi da noi criticare per partito preso: abbiamo sempre offerto come Radicali soluzioni costruttive ai problemi. Ma nel video di ieri si e’ parlato vagamente di sanificazione, di vari lavori manutentivi che con il virus non c’entrano nulla, mentre si e’ parlato molto di sanzioni e restrizioni.”

“Tutto condivisibile se non fosse che i problemi che riguardano competenze dell’amministrazione sono molti e siamo in gravissimo ritardo. In primo luogo, sarebbe necessario prevedere un tipo di assistenza straordinaria per i piu’ bisognosi, come ripetiamo da giorni insieme ad altre associazioni. Nonostante il lavoro dei municipi e del volontariato, l’intero sistema di aiuti continua a essere scoordinato e lascia soli molti anziani o chi oggi e’ in quarantena.”

“Nulla e’ stato detto su chi continua a vivere per strada, sui senza tetto, e sui rifugiati presenti nei centri. E’ urgente una cabina di regia che mappi i reali bisogni di tutti, coordini municipi e Asl con aziende sociali, opere di volontariato e- come accade gia’ a Milano- con Farmacie e Supermercati per i servizi a domicilio di chi e’ in situazioni a rischio.”

“A Milano il comune si e’ organizzato con ‘custodi sociali’, qui si parla di sampietrini. Con l’appello che abbiamo lanciato ieri chiedevamo un cambio di rotta, dopo il video messaggio della sindaca siamo ancora piu’ preoccupati per le modalita’ maldestre con cui l’amministrazione sta gestendo questa situazione”. Cosi’ in un un comunicato Riccardo Magi, deputato di Radicali +Europa, Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma.