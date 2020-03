Roma – “Le regole di Ama per chi si trova in quarantena dicono che l’immondizia non si deve differenziare, e che il sacchetto deve essere buttato ogni giorno. Peccato che chi e’ in quarantena non possa uscire per legge, e se lo fa rischia il carcere”. Lo scrive su Twitter l’associazione Radicali Roma, che da giorni denuncia i disservizi del Comune e l’incapacita’ dell’amministrazione Raggi di gestire questa emergenza.