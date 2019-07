Radicali Roma: Raggi ringrazi per l’ordinanza e non polemizzi

Roma – “L’ordinanza contingibile e urgente, da noi richiesta nei giorni scorsi, con cui la Regione Lazio mette a disposizione di Roma tutti gli impianti del Lazio al massimo della capacita’, anche nei weekend e nei festivi, almeno fin quando non tornino a pieno regime Malagrotta 1 e Malagrotta 2, e’ un primo importante passo verso il superamento di questa fase drammatica”. Lo affermano in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Massimiliano Iervolino, membro di direzione di Radicali italiani. “Il Presidente Zingaretti- proseguono nella nota- ha fatto bene a intervenire, anche perche’ nell’attesa che si muovesse l’amministrazione capitolina la citta’ e’ stata infestata da ratti, gabbiani e ogni specie di animale, invasa dai sacchetti dell’immondizia e dagli odori nauseabondi, e portata a un passo dall’emergenza sanitaria.

La Regione ha responsabilmente dato la sua disponibilita’, e per tutta risposta Raggi, invece di ringraziare, ha continuato anche ieri ad attaccare e strumentalizzare una situazione che andrebbe affrontata con molta piu’ serieta’. Ora l’ordinanza e’ arrivata e gli impianti ci sono: si mettano da parte le polemiche e Ama lavori per ripulire la citta’. La soluzione emergenziale non e’ ovviamente una garanzia per il futuro di Roma, alla quale, come chiediamo con la nostra delibera Ripuliamo Roma, servono impianti di proprieta’ per scardinare questo sistema fallace e fragilissmo di dipendenza da terzi. Ci auguriamo- concludono- che Raggi non attenda la prossima emergenza per affrontare in modo risolutivo la questione, e speriamo acquisisca la consapevolezza che per risolvere il problema vanno prese delle decisioni: cosa che in tre anni non e’ stata mai fatta”.