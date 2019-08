Raggi: dopo i 15 di giugno, assunti 16 nuovi giardinieri

Roma – “Il nostro Servizio Giardini continua la sua rigenerazione. Sono felice di annunciarvi che sono stati assunti altri 16 nuovi giardinieri, dopo i 15 gia’ operativi da giugno. Stiamo parlando di donne e uomini che sono gia’ stati selezionati all’interno del bando per 71 posti di operatore del verde”. E’ quanto annuncia il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “A loro faccio i miei auguri per questo importante compito che dovranno portare avanti- aggiunge- la cura del verde di Roma e’ una ricchezza che vogliamo difendere e ricostruire. Si tratta infatti di un patrimonio di professionalita’ ed esperienze che, negli anni passati, e’ stato devastato dalle precedenti amministrazioni. Dall’inizio delle prove sono gia’ stati selezionati 133 candidati di cui 36 sono risultati idonei. I test teorico-pratici riprenderanno dopo l’estate quando il Centro per l’Impiego Regionale, che ha ricevuto circa 400 candidature, fornira’ ulteriori elenchi di candidati. Andiamo avanti cosi’, il nostro verde ha bisogno di voi!”.