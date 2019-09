Raggi: fino a 20 settembre possibilità di adottare rotatoria

Roma – “Voglio ricordare che c’e’ tempo fino al 20 settembre per presentare proposte di sponsorizzazione per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi lungo le strade della nostra citta’”. E’ quanto ricorda il sindaco di Roma, Virgnia Raggi, sulla sua pagina Facebook.

“Si tratta di cinquantadue luoghi in varie zone della citta’, in particolare rotatorie e aree limitrofe alla rete viaria, che grazie al contributo di societa’ e imprese possono essere riqualificate. In cambio del loro intervento, le aziende avranno un ritorno d’immagine esponendo il logo e il nome negli spazi da loro curati- aggiunge- Le proposte di sponsorizzazione, per gli anni 2019-2021, dovranno pervenire al Dipartimento Tutela Ambientale entro le ore 12 del 20 settembre 2019. Adotta una rotatoria!”.