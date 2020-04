Raggi: 200 pacchi alimentari donati a bisognosi da NaturaSì

Roma – “A Roma la solidarieta’ non si ferma. Abbiamo ricevuto 200 pacchi alimentari dall’azienda NaturaSi’, che consegneremo alle famiglie che piu’ hanno bisogno. Sono gesti da valorizzare, perche’ in un momento in cui la nostra comunita’ e’ messa a dura prova, il donare a chi ha meno, a chi e’ piu’ fragile degli altri, e’ un segnale importante”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La nostra citta’ sta dimostrando un grande spirito di solidarieta’. Penso a iniziative come la spesa sospesa, all’aiuto che i singoli danno al vicino piu’ in difficolta’, alle donazioni alimentari, ai tanti volontari impegnati ogni giorno nella distribuzione e nell’aiuto a domicilio. Una forza positiva che si unisce alle azioni messe in campo dell’amministrazione e che ci fa remare tutti nella stessa direzione per uscire fuori da questa emergenza- prosegue Raggi- Ringrazio ogni singola persona che sta contribuendo, privati, associazioni, Protezione civile, parrocchie, edicole, dipendenti capitolini. Ognuno di loro sta dando un contributo a questa grande rete di sostegno e solidarieta’”.