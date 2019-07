Raggi: 5 agosto iniziano lavori abbattimento sopraelevata Tangenziale Est

Roma – “Un’attesa lunga vent’anni e che ora e’ giunta a conclusione. Lunedi’ 5 agosto inizieranno i lavori che porteranno all’abbattimento del tratto sopraelevato della tangenziale Est, davanti alla stazione Tiburtina. È un intervento storico per la citta’ di Roma”. Cosi’ su instagram il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Nei 450 giorni di lavoro previsti, divisi in dodici fasi, saranno chiusi gli accessi alle rampe del tratto interessato dai cantieri, davanti allo scalo ferroviario. E’ stata gia’ predisposta la viabilita’ locale alternativa per le auto, che potranno raggiungere San Giovanni o lo stadio Olimpico utilizzando le complanari laterali o la Circonvallazione interna, ovvero il tratto sotterraneo della Tangenziale Est. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informative ai cittadini e verranno realizzati cartelloni sulla realizzazione dei lavori”, ha proseguito la Raggi su instagram. “Il progetto sull’abbattimento della Tangenziale Est ha un’origine lontana, risalente al 2000, essendo previsto nell’accordo di programma sul piano di assetto della Stazione Tiburtina- ha aggiunto il sindaco di Roma- Lungaggini burocratiche, volonta’ politiche, difficolta’ di progettazione e realizzazione hanno rischiato di fare naufragare l’intervento. Ora l’area sara’ sottratta al degrado, riqualificata e restituita ai cittadini con un volto nuovo”.