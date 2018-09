Raggi: 600 conducenti agenti in più, per autisti e passeggeri maggior sicurezza

Roma – “Autobus piu’ sicuri per autisti e passeggeri. Lo scorso maggio con Atac abbiamo chiesto alla Regione Lazio la qualifica ad agente amministrativo per 3.600 conducenti. Oggi, finalmente, e’ arrivata la nomina dei primi 600 autisti, il passo successivo e’ l’estensione della qualifica anche agli altri 3mila in modo tale che autisti e personale dell’Atac possono diventare a tutti gli effetti dei veri e propri controllori e multare chi non fa il biglietto”.

“Insieme all’azienda dei trasporti abbiamo intrapreso questo percorso per aumentare la sicurezza sui mezzi e dare uno strumento in piu’ a chi tutti i giorni svolge il proprio lavoro per un servizio pubblico. La qualifica ad agente amministrativo, in concreto, rappresenta un efficace strumento dissuasivo per gli atti di violenza fisica o verbale contro i conducenti.”

“I patentini vanno a rafforzare gli interventi gia’ messi in campo da Atac e si aggiungono al “piano sperimentale” che vogliamo portare avanti sui bus e ai capolinea piu’ pericolosi, grazie al supporto e alla presenza di agenti in borghese sui mezzi”.

“Ricordo poi alcune delle operazioni messe in atto per aumentare la sicurezza: come le cabine rinforzate, l’allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa e le telecamere a bordo su circa 500 bus”. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi.