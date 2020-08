Raggi: 683mila euro per sostegno a Start Up

“Sosteniamo le piccole imprese e chi crea lavoro nelle periferie e nei quartieri piu’ svantaggiati della citta’, con oltre 800 mila euro destinati a rilanciare le attivita’ economiche sul territorio”.

Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post su Instagram.

“Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore e’ il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, artigiani e start-up presenti in queste zone di Roma.

Risorse che vanno ad aggiungersi all’analogo stanziamento in favore delle imprese di periferia con cui, a novembre scorso, abbiamo gia’ assegnato oltre 137 mila euro, per un totale di 820 mila euro.

Abbiamo deciso di destinare questi fondi a chi vuole investire nelle proprie attivita’ o vuole aprirne di nuove, con particolare riguardo per quelle realta’ che impiegano persone in condizioni di fragilità”.