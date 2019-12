Raggi: +78% strade rifatte nel 2019 con 250 mln in due anni

Roma – “Nel 2019 + 78% di strade nuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di metri quadrati di asfalto”. È quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Tutto cio’- aggiunge- significa piu’ sicurezza per i cittadini che ogni giorno vanno al lavoro, accompagnano i figli a scuola o per automobilisti, motociclisti e appassionati di bici che percorrono le strade. Siamo arrivati a questo risultato grazie a un’efficace programmazione degli investimenti: negli ultimi due anni abbiamo stanziato, infatti, piu’ di 250 milioni di euro per cantieri che sono partiti o che prenderanno il via nel 2020. Abbiamo impostato un lavoro che ha gia’ portato risultati importanti. Andiamo avanti cosi'”.