Raggi: 800 mln risorse per emergenza con riduzione Fcde

Roma – “Con memoria di Giunta abbiamo adottato un atto che sottoporremo al Governo per aiutare Roma Capitale ad avere la possibilita’ di riprendersi e sostenere maggiori spese e minore entrate attraverso un pacchetto di misure a partire dalla riduzione percentuale degli accantonamenti sul Fondo crediti di dubbia esigibilita’ dall’85% al 60% nel 2020 e al 70% nel 2021 per liberare 800 milioni di risorse, tutte nostre, per poi recuperarle successivamente. Si tratta di una richiesta che stiamo facendo anche come Anci”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella sua relazione di apertura in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sull’emergenza coronavirus.