Roma – “Senza memoria non c’e’ futuro. Oggi inizia il Viaggio del Ricordo per tanti studenti delle scuole di Roma. Siamo alla Foiba di Basovizza per non dimenticare il dramma del confine orientale”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter commenta la visita alle foibe e ai territori istriano-dalmati con i ragazzi delle scuole romane.