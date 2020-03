Raggi a opposizioni: collaboriamo verso cambio epocale

Roma – “Sono disponibile a collaborare, oggi sono arrivate molte proposte dalle opposizioni: apriamo un canale. È un cambio epocale, sta a noi la scelta se andare avanti o tornare come prima a girare nella ruota del criceto di cui tutti ci lamentavamo. È un’occasione incredibile per risollevare la citta’ e il Paese”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus per replicare alle dichiarazioni delle opposizioni.