Raggi: a Ostia Fontana dello Zodiaco tornerà a nuova vita

Roma – “La fontana dello Zodiaco a Ostia, uno dei tesori architettonici del litorale di Roma, tornera’ a nuova vita. Sono stata nel Municipio X, per vedere come stanno procedendo i lavori di riqualificazione nell’area della Rotonda sul mare di Ostia. L’intervento era atteso da 15 anni, da quando la Sovrintendenza capitolina esegui’ gli ultimi lavori di restauro. Negli anni ci sono stati atti di vandalismo e incuria, ma ora finalmente restituiremo ai cittadini la fontana dello Zodiaco e tutta la Rotonda di Ostia completamente riqualificate, riportandole al loro originario splendore. Un progetto molto importante che fara’ di questa fontana un ottimo biglietto da visita per tutti coloro che giungeranno a Ostia da via Cristoforo Colombo”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Grazie ad una sinergia perfetta tra Municipio X, Sovrintendenza capitolina, Acea e Areti riusciremo a riqualificare tutta l’area della Rotonda di Ostia restituendo ai cittadini i preziosi mosaici a intarsio e intervenendo sulla pavimentazione dove sono raffigurati i 12 segni zodiacali e la rosa dei venti. Sara’ ripristinato lo spettacolare gioco d’acqua e di luci nella fontana e bonificata la rete idraulica con un nuovo sistema di smaltimento e raccolta”, prosegue Raggi.

“La cura del patrimonio culturale e la valorizzazione dei luoghi simbolo della citta’ sono fondamentali perche’ rappresentano la memoria storica del territorio. Con l’occasione rivolgo un personale ringraziamento alla presidente Giuliana Di Pillo e a tutto il Municipio X per il grande lavoro che stanno portando avanti, e ai dipendenti di Acea che hanno contribuito a finanziare parte del progetto sull’illuminazione della fontana”.