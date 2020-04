Raggi: a Pasqua controlli rafforzati anche di notte

Roma – “I romani finora si sono comportati molto bene, Roma e’ desolata perche’ sono tutti a casa. Qualcuno pero’ magari col bel tempo a Pasqua puo’ pensare di andare a fare una scampagnata o di spostarsi nella seconda casa, per questo abbiamo rinforzato tutti i presidi, anche nelle ore notturne. Non ci saranno solo i vigili ma anche Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza: la citta’ sara’ ancora piu’ presidiata per evitare che qualcuno poco responsabile metta a rischio gli sforzi e la salute di tutti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla trasmissione ‘La vita in diretta’ su Rai1. “Torneremo, rinasceremo e piano piano, con la diminuzione dei contagi, la citta’ e il Paese ricominceranno a vivere. Il pensiero pero’- ha sottolineato Raggi- in questo momento va a chi non c’e’ piu’: le citta’ torneranno a popolarsi, ma le famiglie che hanno perso i propri cari, no”.